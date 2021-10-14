Браташ сменил Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России

Новым главным тренером молодёжной сборной России назначен Олег Браташ.

На посту наставника молодёжки он сменил Игоря Ларионова, который возглавил Олимпийскую сборную (ближайший резерв национальной команды), сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Напомним, что Браташ в структуре сборной России по хоккею работает с 2015 года. Он уже возглавлял молодёжку национальной команды.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал возможное вхождение Ильи Ковальчука в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пекине.