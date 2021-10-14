Браташ сменил Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России

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Новым главным тренером молодёжной сборной России назначен Олег Браташ.
Браташ сменил Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России
  • © ФХР

На посту наставника молодёжки он сменил Игоря Ларионова, который возглавил Олимпийскую сборную (ближайший резерв национальной команды), сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Напомним, что Браташ в структуре сборной России по хоккею работает с 2015 года. Он уже возглавлял молодёжку национальной команды.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал возможное вхождение Ильи Ковальчука в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

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