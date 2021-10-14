Плющев: если Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал возможное вхождение Ильи Ковальчука в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пекине.
Плющев: если Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее
  • AP

«Если Ковальчук действительно войдёт в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее. Чтобы быть тренером сборной, к этому надо идти и доказывать свою состоятельность. Странно на эту должность брать игрока, пусть даже очень красивого, талантливого и успешного», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он добавил, что над российским хоккеем как будто ставят эксперименты.

«Кому Ковальчук будет подсказывать? Овечкину? Малкину? Они такие же гранды, как и он. Тренер — авторитет. Когда игроки с тренерами стоят на равных, всегда возникают вопросы», — добавил Плющев.

Официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции 18 октября.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался комментировать новость о Ковальчуке в штабе команды.

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