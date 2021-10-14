Жамнов отказался комментировать новость о Ковальчуке в штабе сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не стал комментировать информацию о возможном включении хоккеиста Ильи Ковальчука в штаб национальной команды.
Жамнов отказался комментировать новость о Ковальчуке в штабе сборной России
  • © ФХР

«Пока что оставлю эту тему без комментариев. 18 октября будет пресс-конференция, на которой и будут даны все ответы», — цитирует слова Жамнова «РБК Спорт». 

38-летний Ковальчук пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с «Авангардом», с он которым стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

Ранее агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить