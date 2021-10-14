Жамнов отказался комментировать новость о Ковальчуке в штабе сборной России
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«Пока что оставлю эту тему без комментариев. 18 октября будет пресс-конференция, на которой и будут даны все ответы», — цитирует слова Жамнова «РБК Спорт».
38-летний Ковальчук пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с «Авангардом», с он которым стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.
Ранее агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России.