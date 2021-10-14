Жамнов отказался комментировать новость о Ковальчуке в штабе сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не стал комментировать информацию о возможном включении хоккеиста Ильи Ковальчука в штаб национальной команды.

«Пока что оставлю эту тему без комментариев. 18 октября будет пресс-конференция, на которой и будут даны все ответы», — цитирует слова Жамнова «РБК Спорт».

38-летний Ковальчук пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с «Авангардом», с он которым стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

Ранее агент Ковальчука отреагировал на информацию о назначении хоккеиста менеджером сборной России.