Тренер «Вашингтона»: такое ощущение, что мы каждый вечер благодарим Овечкина за что-то

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поздравил капитана команы Александра Овечкина с выходом на пятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Было много вопросов относительно участия Овечкина, но он ворвался в матч и стал важным фактором в нашей игре. Я не так долго работаю в «Вашингтоне», однако у меня складывается такое ощущение, что мы каждый вечер благодарим Овечкина за что-то. То он обгоняет кого-то, ставит новые рекорды или же просто делает что-то невероятное. То, что он сделал сегодня, — большое достижение», — цитирует DVM слова Лавиолетта.

После дубля в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» на счету Овечкина стало 732 заброшенные шайбы, что позволило россиянину обойти легендарного канадца Марселя Дионна. В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 точными бросками. Далее расположились Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Ранее жена Овечкина поздравила хоккеиста с попаданием в пятёрку лучших снайперов за всю историю НХЛ.