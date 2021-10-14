Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин забросил две шайбы и записал на свой счет два ассиста, приведя «Вашингтон» к домашней победе над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Второй звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш, на счету которого шайба и ассист в игре с «Виннипег Джетс» (4:1).

Третьей звездой назван защитник «Колорадо Эвеланш» Боуэн Байрэм, в активе которого результативный бросок и результативный пас в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:2).

Ранее «Вашингтона» поздравил Овечкина с попаданием в топ-5 лучших снайперов НХЛ за всю историю.