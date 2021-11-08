ФХР — об участии Кузнецова в Играх-2022: пока хороших новостей нет

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР занимается решением вопроса об участии форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«По Кузнецову вопрос сложный. Мы занимаемся, находимся в контакте с игроком, его агентом и юристами. Пока новостей нет, сказать нечего», — цитирует Курбатова РИА Новости.

По его словам, федерация не передавала никаких полномочий кому-либо, чтобы решать этот вопрос. Курбатов дал понять, что в деле Кузнецова много юридических нюансов.

«Их рано пока озвучивать. Будут какие-то позитивные сдвиги — с радостью поделимся», — добавил он.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в феврале. Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Запрещённое вещество обнаружили в пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии. Срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Детройт Ред Уингз», несмотря на голы Александра Овечкина и Кузнецова.