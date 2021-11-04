Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира.
Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2022
  • РИА Новости

Соревнования пройдут в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Молодёжная сборная России сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.

Расписание матчей национальной команды на МЧМ-2022:

27 декабря: Россия — Швеция (00:30 мск);

28 декабря: Россия — Швейцария (00:30 мск);

30 декабря: Словакия — Россия (00:30 мск);

1 января: США — Россия (05:30 мск).

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