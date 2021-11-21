Прерванное молчание: после трёх безголевых матчей Овечкин отметился дублем в игре с «Сан-Хосе»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и помог своей команде разгромить «Сан-Хосе» со счётом 4:0. Российский форвард довёл количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 14, а за всю карьеру — до 744. После встречи он отметил действия голкипера Ильи Самсонова, который оформил второй шатаут подряд. По словам нападающего «Кэпиталз», надёжная игра вратарей придаёт уверенности всему коллективу.

После ударного начала регулярного чемпионата НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин взял небольшую паузу в бомбардирской гонке. Капитан «Кэпиталз» не забивал в трёх матчах подряд, что для 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне большая редкость: ранее у него были перерывы не более чем на одну встречу. Но не успели журналисты начать поиск причин «молчания» нападающего, как он оформил дубль в игре с «Сан-Хосе».

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Первую шайбу Овечкин забросил на 14-й минуте, исполнив свой фирменный бросок в касание из круга вбрасывания. Интересно, что в этом сезоне россиянин до матча с «Шаркс» ни разу так не забивал. Гол в ворота Эдина Хилла стал для лидера «Кэпиталз» 272-м забитым в большинстве. До рекорда НХЛ по этому показателю, который принадлежит Дэйву Андрейчуку, Овечкину осталось всего две шайбы.

В третьем периоде россиянин вновь заставил болельщиков следить за своими действиями. Сначала он поучаствовал в комбинации, закончившейся трудовым голом Конора Шири, а затем забросил сам, уже в самой концовке встречи попав в пустые ворота «Сан-Хосе» из своей зоны.

Впрочем, после матча, завершившегося со счётом 4:0 в пользу «Вашингтона», Овечкин остался не в восторге от действий коллектива. При этом капитан «Кэпиталз» отметил отличную игру голкипера команды Ильи Самсонова, который во втором матче подряд оформил шатаут.

«Не самая красивая победа. Хорошо провели первый период, а во втором многое позволили сопернику. Довели матч до победы, Самсонов играл великолепно. Несколько шатаутов подряд — это хорошо для нас. Надеюсь, он будет играть так весь сезон. Они с Витеком (Ванечеком. — RT) надёжны. Здорово, что у нас есть два хороших вратаря. Если мы допускаем ошибку, они её подчистят. Это важно психологически», — сказал Александр после встречи.

Однако если эта игра забудется, то невероятную статистику россиянина будут обсуждать ещё долго. На счету Овечкина уже 14 голов в сезоне и 744 — за всю карьеру. До третьего места в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в истории, которое пока занимает Яромир Ягр, остаётся всего 22 шайбы. И, судя по скорости, с которой Александр штампует голы, он скоро может догнать великого чеха.

В снайперской гонке сезона вперёд вырвался Леон Драйзайтль. Форвард «Эдмонтона» опережает капитана «Кэпиталз» на четыре точных броска. При этом Овечкин возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата по очкам, набранным в полных составах. На его счету уже 18 баллов при игре «пять на пять».

Ещё одна внушительная цифра: игра с «Сан-Хосе» стала 152-й, в которой Овечкин забрасывал больше одной шайбы. По данному показателю он отстаёт лишь от Уэйна Гретцки (189), Бретта Халла (158) и Марио Лемье (154).

При этом, рассуждая о своих успехах, Овечкин всегда выделяет партнёров по команде, которые помогают ему устанавливать рекорды.

«Когда всё звено играет хорошо, шайба обычно находится под вашим контролем, а моменты появляются чаще. Также это даёт возможность находить больше свободного пространства в чужой зоне. Нам нравится играть в такой хоккей — и это главное. На мой взгляд, сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие от игры», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Отличную игру ведущего звена своей команды отмечает и главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Овечкин — элитный игрок. Начиная с тренировочного лагеря он чувствует себя всё лучше и лучше. Он просто выходит на лёд — и сразу оказывает влияние на игру. Евгений (Кузнецов. — RT) сейчас действует с огромным желанием. Он сам забивает голы и создаёт такие возможности для партнёров. На старте сезона он играет на невероятно высоком уровне и заслуживает не меньше комплиментов, чем Алекс», — отметил специалист.

Впереди у «Вашингтона» гостевой матч с «Сиэтлом», занимающим предпоследнее место в таблице Западной конференции, а значит — ещё одна отличная возможность для Овечкина забросить несколько шайб.

Тем временем «Кэпиталз» уже готовится к Рождеству. На днях маркетинговая служба клуба представила новый сувенир: матрёшку в виде Александра Овечкина. Купить новинку пока нельзя. Обладателями сувенира могут стать только те, кто приобретёт до конца года два билета на домашние матчи «Вашингтона» в регулярном чемпионате.