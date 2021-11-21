Прерванное молчание: после трёх безголевых матчей Овечкин отметился дублем в игре с «Сан-Хосе»
- Reuters
- © John Hefti-USA TODAY Sports
После ударного начала регулярного чемпионата НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин взял небольшую паузу в бомбардирской гонке. Капитан «Кэпиталз» не забивал в трёх матчах подряд, что для 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне большая редкость: ранее у него были перерывы не более чем на одну встречу. Но не успели журналисты начать поиск причин «молчания» нападающего, как он оформил дубль в игре с «Сан-Хосе».
Первую шайбу Овечкин забросил на 14-й минуте, исполнив свой фирменный бросок в касание из круга вбрасывания. Интересно, что в этом сезоне россиянин до матча с «Шаркс» ни разу так не забивал. Гол в ворота Эдина Хилла стал для лидера «Кэпиталз» 272-м забитым в большинстве. До рекорда НХЛ по этому показателю, который принадлежит Дэйву Андрейчуку, Овечкину осталось всего две шайбы.
В третьем периоде россиянин вновь заставил болельщиков следить за своими действиями. Сначала он поучаствовал в комбинации, закончившейся трудовым голом Конора Шири, а затем забросил сам, уже в самой концовке встречи попав в пустые ворота «Сан-Хосе» из своей зоны.
Впрочем, после матча, завершившегося со счётом 4:0 в пользу «Вашингтона», Овечкин остался не в восторге от действий коллектива. При этом капитан «Кэпиталз» отметил отличную игру голкипера команды Ильи Самсонова, который во втором матче подряд оформил шатаут.
«Не самая красивая победа. Хорошо провели первый период, а во втором многое позволили сопернику. Довели матч до победы, Самсонов играл великолепно. Несколько шатаутов подряд — это хорошо для нас. Надеюсь, он будет играть так весь сезон. Они с Витеком (Ванечеком. — RT) надёжны. Здорово, что у нас есть два хороших вратаря. Если мы допускаем ошибку, они её подчистят. Это важно психологически», — сказал Александр после встречи.
Однако если эта игра забудется, то невероятную статистику россиянина будут обсуждать ещё долго. На счету Овечкина уже 14 голов в сезоне и 744 — за всю карьеру. До третьего места в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в истории, которое пока занимает Яромир Ягр, остаётся всего 22 шайбы. И, судя по скорости, с которой Александр штампует голы, он скоро может догнать великого чеха.
В снайперской гонке сезона вперёд вырвался Леон Драйзайтль. Форвард «Эдмонтона» опережает капитана «Кэпиталз» на четыре точных броска. При этом Овечкин возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата по очкам, набранным в полных составах. На его счету уже 18 баллов при игре «пять на пять».
Ещё одна внушительная цифра: игра с «Сан-Хосе» стала 152-й, в которой Овечкин забрасывал больше одной шайбы. По данному показателю он отстаёт лишь от Уэйна Гретцки (189), Бретта Халла (158) и Марио Лемье (154).
При этом, рассуждая о своих успехах, Овечкин всегда выделяет партнёров по команде, которые помогают ему устанавливать рекорды.
«Когда всё звено играет хорошо, шайба обычно находится под вашим контролем, а моменты появляются чаще. Также это даёт возможность находить больше свободного пространства в чужой зоне. Нам нравится играть в такой хоккей — и это главное. На мой взгляд, сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие от игры», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
Отличную игру ведущего звена своей команды отмечает и главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
«Овечкин — элитный игрок. Начиная с тренировочного лагеря он чувствует себя всё лучше и лучше. Он просто выходит на лёд — и сразу оказывает влияние на игру. Евгений (Кузнецов. — RT) сейчас действует с огромным желанием. Он сам забивает голы и создаёт такие возможности для партнёров. На старте сезона он играет на невероятно высоком уровне и заслуживает не меньше комплиментов, чем Алекс», — отметил специалист.
Впереди у «Вашингтона» гостевой матч с «Сиэтлом», занимающим предпоследнее место в таблице Западной конференции, а значит — ещё одна отличная возможность для Овечкина забросить несколько шайб.
Тем временем «Кэпиталз» уже готовится к Рождеству. На днях маркетинговая служба клуба представила новый сувенир: матрёшку в виде Александра Овечкина. Купить новинку пока нельзя. Обладателями сувенира могут стать только те, кто приобретёт до конца года два билета на домашние матчи «Вашингтона» в регулярном чемпионате.
A #Gr8 holiday gift sure to take you down memory lane!— Washington Capitals (@Capitals) November 18, 2021
Get your Ovi nesting doll and tickets to two Caps games this year while supplies last.
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