Благодаря дублю Овечкина «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

По дублю в матче оформили Конор Шири и Александр Овечкин. Таким образом, российский форвард забил 744 шайб и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее шайба и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Флоридой».