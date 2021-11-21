Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях разгромил «Сан Хосе» со счётом 4:0. Овечкин во встрече отметился дублем.

Таким образом, российский форвард забил 14 шайб в 18 матчах нынешнего сезона. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги с форвардом «Калгари» Эндрю Манджапане, у которого такие же показатели.

Возглавляет гонку нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 18 шайб в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что благодаря дублю Овечкина «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе».