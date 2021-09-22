«Переговоры были долгими, но завершились успешно»: «Миннесота» продлила контракт с Капризовым на пять лет за $45 млн

«Миннесота Уайлд» продлила соглашение с российским нападающим Кириллом Капризовым на пять лет. По новому контракту 24-летний форвард будет получать $9 млн в год и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, хотя до этого провёл в Национальной хоккейной лиге всего один сезон. Сам форвард признался, что рад возобновить тренировки с партнёрами, и пообещал максимально сосредоточиться на выступлениях за команду. В свою очередь, генменеджер «Миннесоты» Билл Герин выразил удовлетворение исходом переговоров и возвращением звёздного форварда в состав до начала тренировочного лагеря.

Лучший новичок Национальной хоккейной лиги в сезоне-2020/21 Кирилл Капризов всё же остаётся в Северной Америке. После продолжительных и непростых переговоров он договорился с клубом «Миннесота Уайлд» о продлении соглашения на выгодных для себя условиях. Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан на пять лет, за которые россиянин в общей сложности заработает $45 млн.

Таким образом, Капризов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом своей франшизы и седьмым среди россиян, выступающих в НХЛ. Больше него в год получают только нападающие Артемий Панарин, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров, а также вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

По информации журналиста Фрэнка Серевалли, в соглашении не прописано никакого подписного бонуса — части зарплаты, выплачиваемой хоккеисту ещё до старта сезона. Однако, согласно одному из пунктов, Капризова не смогут обменять в другой клуб без его согласия в последние два года действия договора.

Примечательно, что Карпизов подписал новый контракт прямо перед стартом тренировочного лагеря «Миннесоты», хотя ещё накануне отсутствовал в списке участников тренинг-кэмпа. Генеральный менеджер клуба Билл Герин всего за пару дней до этого выражал своё разочарование отсутствием результата по переговорам с россиянином и говорил, что в коллективе сосредоточатся на присутствующих в лагере игроках. Однако теперь ожидается, что форвард вместе с партнёрами приступит к тренировкам 23 сентября — в день официального начала сбора.

Тем временем сам нападающий уже прилетел в Миннеаполис и дал первое интервью в новом статусе. По словам Кирилла, он очень счастлив, а сама сделка выгодна как для него, так и для коллектива из Сент-Пола.

«Отныне я просто хочу играть в хоккей вместе со своими партнёрами по команде. Я общался со многими из них сегодня, все поздравляли меня. Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и побеждать. Все счастливы, это приятное чувство», — приводит слова Капризова сайт «Миннесоты».

В свою очередь, Герин не скрывал радости от продления соглашения с восходящей звездой. По его мнению, это великий день и для клуба, и для самого 24-летнего форварда. Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» отметил, что теперь в команде смотрят только в будущее.

«У нас было много времени для разговора и обсуждения ряда вещей. Что действительно не поддаётся сомнению — парень лишь хочет играть в хоккей и очень рад возвращению. Мы счастливы как никогда... Он вернулся в состав до начала тренировочного лагеря, всё отлично. Как мы и ожидали, процесс был долгим, но переговоры завершились успешно», — заявил Герин.

На родине с воодушевлением отреагировали на долгожданное продление соглашения Капризова с «Миннесотой». Экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин, который работал с хоккеистом с 2017 по 2020 год, отметил, что практически сразу поздравил бывшего подопечного и пожелал ему завоевать с клубом Кубок Стэнли.

«Я думаю, Кирилл был сосредоточен на своей мечте: играть в НХЛ. Это была планомерная работа по контракту. Каждый делал свою работу. Это нормально», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

Первый тренер форварда Андрей Лучанский также остался доволен новостями о Капризове и выразил мнение, что самое важное в пребывании игрока в «Миннесоте» — это доверие со стороны клуба.

«Видимо, агент посоветовал в итоге подписать контракт. Для чего-то же они тянули с подписанием, значит, выдвигали свои условия. Надеюсь, он своей работой всё докажет и нынешняя ситуация не скажется на отношении к нему в команде», — заявил Лучанский.

Комментатор Сергей Гимаев — младший считает нынешнюю сделку своеобразной победой Кирилла и его агента. По его мнению, пять сезонов в Сент-Поле пойдут спортсмену на пользу.

«Потом у Капризова будет время подписать долгосрочный контракт на ещё большие деньги с одной из команд, ведущей борьбу за Кубок Стэнли. Капризов не должен переставать прогрессировать. Говорят, второй сезон в НХЛ для игроков самый сложный, однако, зная Кирилла и его трудолюбие, могу сказать, что с ним этого произойти не должно», — приводит слова Гимаева «Чемпионат».

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев назвал продление соглашения с «Уайлд» отличной почвой для прогресса Капризова. Особенно учитывая тот факт, что он уже влюбил в себя местных болельщиков и стал настоящим лидером команды.

«Всегда существуют определённые моменты, когда игроку могут предложить другой контракт, выкупить действующий. Раз Капризов подписал, значит, его всё устраивает. Наверное, Кирилл советовался со своими агентами, семьёй... Лучше быть лидером в этой команде, чем шлифовать лавочку где-то в другом месте... Капризов предпочёл играть», — подчеркнул специалист.

Той же позиции придерживается и олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский, который обратил внимание на достойное выступление «Миннесоты» в прошлом сезоне — коллектив из Сент-Пола пробился в плей-офф с третьего места в Западном дивизионе, хотя и уступил в первом раунде. Тем не менее, по мнению эксперта, не стоит загадывать, сможет ли клуб вместе с Капризовым побороться за Кубок Стэнли.

«Он очень талантливый и молодой парень, у него впереди вся карьера. Надеюсь, он сможет нас радовать своей хорошей игрой, красивыми шайбами и будет играть ещё лучше, а по истечении пятилетнего контракта подпишет новое соглашение на ещё большую сумму», — предположил Каменский.

В дебютном сезоне Капризов провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и записал в свой актив 27 голов и 24 результативные передачи. В плей-офф показатели россиянина были скромнее — в семи встречах он отличился дважды и лишь в одном случае ассистировал партнёру.