В «Миннесоте» прокомментировали подписание контракта с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Это великий день для «Миннесоты» и для Капризова. Кирилл войдёт в состав перед началом тренировочного лагеря. Процесс подписания контракта был долгим, как мы и предполагали, но всё позитивно. Теперь мы с нетерпением ждём начала сезона», — приводит слова Герина официальный сайт «Миннесоты».

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге начнётся для «Уайлд» 15 октября матчем с «Анахайм Дакс».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет и на общую сумму $45 млн.