Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $45 млн

Российский нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Капризов подписал пятилетний контракт на общую сумму $45 млн ($9 млн за сезон).

В скором времени хоккеист присоединится к команде, но пропустит несколько дней тренировочного лагеря.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он сыграл в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24). В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.

Капризов не попал в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты».