Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $45 млн
Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Капризов подписал пятилетний контракт на общую сумму $45 млн ($9 млн за сезон).
В скором времени хоккеист присоединится к команде, но пропустит несколько дней тренировочного лагеря.
Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он сыграл в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24). В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.
Капризов не попал в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты».