Капризов не попал в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты»

Российского нападающего Кирилла Капризова нет среди участников тренировочного лагеря «Миннесоты Уайлд».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. В настоящее время российский нападающий находится в статусе ограничено свободного агента, клуб и игрок не могут договориться о новом контракте.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он сыграл в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24). В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.

Ранее генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова.