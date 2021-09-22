Капризов не попал в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты»

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Российского нападающего Кирилла Капризова нет среди участников тренировочного лагеря «Миннесоты Уайлд».
Капризов не попал в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты»
  • © Ross D. Franklin / AP

Об этом сообщает официальный сайт клуба. В настоящее время российский нападающий находится в статусе ограничено свободного агента, клуб и игрок не могут договориться о новом контракте.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он сыграл в 55 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 51 (27+24). В плей-офф Кирилл отыграл семь матчей, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. По окончании сезона Капризов получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.

Ранее генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова.

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