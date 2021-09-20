Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин выразил недовольство, что клуб из Сент-Пола до сих пор не подписал контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Я разочарован, что мы не подписали его, но мы не единственная команда, оказавшаяся в подобной ситуации», — цитирует Герина журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

Guerin on Kaprizov: "I'm disappointed that we don't have him signed, but we are not the only team in this situation. Training camp starts next week. And when that starts, we're gonna focus on the guys we have there. This happens all the time, but we'll just move ahead." #mnwild — Michael Russo (@RussoHockey) September 19, 2021

По словам Герина, тренировочный лагерь «Миннесоты» начнётся на следующей неделе. Сразу после этого руководство клуба сосредоточится на контрактах хоккеистов.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 + 24), став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Контракт российского форварда с клубом НХЛ истёк по окончании сезона-2020/21.

Ранее капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен высказался о Капризове.