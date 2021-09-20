Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин выразил недовольство, что клуб из Сент-Пола до сих пор не подписал контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.
Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова
  • Reuters

«Я разочарован, что мы не подписали его, но мы не единственная команда, оказавшаяся в подобной ситуации», — цитирует Герина журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

По словам Герина, тренировочный лагерь «Миннесоты» начнётся на следующей неделе. Сразу после этого руководство клуба сосредоточится на контрактах хоккеистов.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 + 24), став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Контракт российского форварда с клубом НХЛ истёк по окончании сезона-2020/21.

Ранее капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен высказался о Капризове.

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