Капитан «Миннесоты» не скупился на комплименты в адрес Капризова

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джаред Сперджен высказался о российском форварде Кирилле Капризове.
Капитан «Миннесоты» не скупился на комплименты в адрес Капризова
  • © AP

Он отметил игровые качества Капризова, назвав его сильным хоккеистом.

«Выступая рядом с Капризовым, ты, конечно же, замечаешь, как соперники обращают на него пристальное внимание», — цитирует капитана сайт НХЛ.

Он отметил, что так играют великие хоккеисты, которые делают сильнее товарищей вокруг себя.

«У меня есть чувство, что в прошлом сезоне многие наши ребята питались уверенностью, которая исходила от Капризова, перенимали его трудовую этику, которую он показывал на тренировках», — добавил Сперджен.

Капитан сказал, что Капризов никогда не уклоняется от тренировок.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 + 24), став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Ранее сообщалось, что Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты».

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