Капитан «Миннесоты» не скупился на комплименты в адрес Капризова
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Он отметил игровые качества Капризова, назвав его сильным хоккеистом.
«Выступая рядом с Капризовым, ты, конечно же, замечаешь, как соперники обращают на него пристальное внимание», — цитирует капитана сайт НХЛ.
Он отметил, что так играют великие хоккеисты, которые делают сильнее товарищей вокруг себя.
«У меня есть чувство, что в прошлом сезоне многие наши ребята питались уверенностью, которая исходила от Капризова, перенимали его трудовую этику, которую он показывал на тренировках», — добавил Сперджен.
Капитан сказал, что Капризов никогда не уклоняется от тренировок.
В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 + 24), став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.
Ранее сообщалось, что Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты».