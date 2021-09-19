«По всей вероятности, был пьян»: как скандал с судьёй омрачил матч детских хоккейных команд в Москве

Матч детского Кубка Москвы по хоккею между командами 2011 года рождения «Спартак Спорттех» и «Академия Варламова» оказался омрачён серьёзным скандалом с участием одного из рефери. Как видно по опубликованным видеороликам, он с трудом стоял на коньках и несколько раз упал на лёд. Завершить игру молодой человек не смог. Главный специалист по судейству Федерации хоккея столицы Игорь Светилов заявил, что его коллега, скорее всего, был пьян, и предположил, что того больше не допустят до работы. В самой организации пообещали принять решение относительно своего сотрудника в понедельник.

Матч детского Кубка Москвы по хоккею между командами «Спартак Спорттех» и «Академия Харламова» надолго запомнится присутствующим на трибунах. К сожалению, дело было вовсе не в выдающейся игре одного из юных спортсменов, а в странном поведении судьи.

Ещё до начала встречи стало понято, что он, скорее всего, находится в нетрезвом состоянии. Рефери крайне неуверенно вышел на лёд во время раскатки и тут же едва не упал. Спас его бортик, а также поддержка коллеги.

Недовольно осматривая свои коньки, молодой человек вновь отправился в подтрибунное помещение, и игра началась без него.

Вернулся судья уже по ходу стартового периода и тут же совершил курьёзный кувырок под удивлённый возглас комментатора, предположившего, что мужчина попросту не наточил как следует лезвия.

Падение было для судьи не первым. Через несколько минут арбитр едва не вывалился на скамейку запасных одной из команд. После этого мучения рефери наконец прекратились: посовещавшись со старшим партнёром, он с огромным трудом покинул площадку и больше на неё не возвращался.

Впрочем, в объектив камеры попало далеко не всё. Зато некоторые родители сделали не менее забавную съёмку с другого ракурса. На ней главный герой вечера неуверенно передвигается по льду, держась за бортик.

Сами молодые хоккеисты остались в недоумении от произошедшего. В видеороликах слышны детские возгласы «Что с судьёй?» и «Он уже грохнулся три раза». Взрослые же переживают, как бы он не получил серьёзную травму.

В итоге в протоколе встречи, закончившейся победой «Академии Харламова» со счётом 4:2, в качестве главных судей отмечены только 20-летний Никита Бабинцев и 52-летний Игорь Светилов. Однако к ним после матча претензий не возникло. Светилов, который является главным специалистом по судейству Федерации хоккея Москвы, рассказал, что его коллега действительно пытался обслужить игру в нетрезвом состоянии.

«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что всё могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр, Никита Бабинцев, довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти», — приводит слова Светилова «Чемпионат».

По словам опытного арбитра, провинившийся молодой человек остался без матери в раннем возрасте, и это, вероятно, могло отразиться на его воспитании.

«Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — добавил рефери.

Впрочем, в Федерации хоккея Москвы чуть позже всё же назвали имя спровоцировавшего серьёзный скандал сотрудника — Емельян Майоров. Также в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, пообещали принять решение по поводу его будущего в понедельник.

«Федерация хоккея Москвы завтра, 20 сентября, проведёт совещание спортивно-дисциплинарного комитета и заседание региональной коллегии судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьёй Емельяном Майровым на матче Кубков Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» — «Академия Харламова». Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — говорится в сообщении.

22-летний Майоров — один из самых молодых арбитров федерации. Обслуживать матчи детских хоккейных турниров под её эгидой он начал в прошлом сезоне. В восьми встречах команд Майоров выполнял функции главного судьи.

Произошедшее во время встречи детских коллективов вызвало серьёзный резонанс в отечественном хоккее. Так, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что речь идёт даже не о судействе, а «об уровне культуры, отношении к своему делу».

«Значит, таких людей отбирают, у которых нет ни ответственности, ни понимания того, что арбитр (особенно в детских соревнованиях) — очень важный человек, который не должен ни разу дать усомниться в том, что честно работает, но и, самое главное, чтобы игра по правилам у детей с детства была основной. Я думаю, федерации хоккея нужно обратить на это внимание, заняться просветительским воспитанием, что является частью воспитания наших детей и спортсменов. Безобразный случай сам по себе. У нас проблем в детском хоккее достаточно, а тут ещё такие вещи», — цитирует Фетисова Sportbox.

По его словам, система должна контролировать, чтобы такие люди не попадали в хоккей.

Между тем бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, напротив, вступился за рефери. По мнению специалиста, прежде всего стоит разобраться, нет ли у молодого человека проблем со здоровьем, что могло спровоцировать подобное поведение.

«Это странно. Кто допускает таких людей? Думаю, федерация должна рассмотреть и принять меры, потому что это спорт, и тем более детский. Человек в алкогольном опьянении не должен в принципе выходить на работу. Но нужно сейчас к данной ситуации отнестись внимательно. Если доказано, что человек был нетрезвым, — это одно. Но если у него просто проблемы со здоровьем и он плохо себя чувствовал, то здесь мы можем плохие мысли навести на человека. Надо точно узнать эту информацию. Вдруг у него проблемы с сердцем, а мы его в алкоголизме обвиняем. Но если это действительно так, то, конечно, федерация должна разбираться. Потому что такого не должно случаться», — подчеркнул Быков.