В ФХМ высказались о ситуации с нетрезвым арбитром на матче детских хоккейных команд

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Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы (ФХМ) Игорь Светилов прокомментировал инцидент на матче Кубка Москвы среди детских команд.
В ФХМ высказались о ситуации с нетрезвым арбитром на матче детских хоккейных команд
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«По всей вероятности, этот арбитр был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, поскольку всё могло закончиться не очень хорошо. Второй арбитр, Никита Бабинцев, довольно молодой. Впервые за 20 лет работы я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как подобное могло произойти. Молодое поколение, мальчик рано остался без матери — возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя арбитра называть не буду, но больше он судить не будет. Он несколько не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит также его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — рассказал Светилов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что на детском хоккейном турнире в Москве работал нетрезвый арбитр.

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