В ФХМ высказались о ситуации с нетрезвым арбитром на матче детских хоккейных команд

Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы (ФХМ) Игорь Светилов прокомментировал инцидент на матче Кубка Москвы среди детских команд.

«По всей вероятности, этот арбитр был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, поскольку всё могло закончиться не очень хорошо. Второй арбитр, Никита Бабинцев, довольно молодой. Впервые за 20 лет работы я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как подобное могло произойти. Молодое поколение, мальчик рано остался без матери — возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя арбитра называть не буду, но больше он судить не будет. Он несколько не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит также его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — рассказал Светилов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что на детском хоккейном турнире в Москве работал нетрезвый арбитр.