Нецензурная брань, толчок судьи и очередная дисквалификация: как Гогниев стал самым скандальным тренером ФНЛ
- Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев
- РИА Новости
- © Антон Подгайко
«Кое-что вмешалось»
40-летнего наставника «Алании» Спартака Гогниева можно смело назвать одним из самых ярких тренеров ФНЛ. Специалист не лезет за словом в карман, регулярно критикует судей и получает длительные дисквалификации от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Чуть более чем за полгода он получил уже второе отстранение — суммарно на 13 матчей лиги.
Очередной скандал с участием чемпиона России 2003 года в составе ЦСКА произошёл во время выездной встречи 11-го тура ФНЛ с «Волгарём». Владикавказцы потеряли важные очки (1:1) и обвинили в неудаче рефери Анатолия Жабченко, назначившего на 72-й минуте крайне спорный пенальти в ворота гостей.
11-метровый действительно вызвал большие вопросы. На повторе показалось, что Ростислав Солдатенко успел чисто выбить мяч из-под ног у соперника и не нарушал правила. Разъярённый голкипер в течение пары минут просто не позволял хозяевам исполнить стандарт.
«Думал, за симуляцию карточку астраханцу даст. А он показывает на точку и мне — жёлтую. Я офигел. У меня обострённое чувство справедливости. Хочу, чтобы всё было по-мужски. Даже их нападающий сказал, что пенальти не было», — объяснил вратарь после матча.
Страсти разгорелись и на скамейке команды. Представители «Алании» в грубой и не всегда цензурной форме пытались указать арбитру на его ошибку. Больше остальных недовольство проявлял как раз Гогниев. В результате судья показал кому-то из представителей гостей красную карточку.
Артём Симонян реализовал пенальти, но владикавказцы успели отыграться благодаря точному удару Алана Хабалова. Более того, в концовке они могли вырвать победу, но Абу-Саид Эльдарушев попал в штангу, а затем Хетаг Кочиев был удалён за срыв опасной атаки соперника.
После финального свистка Гогниев во время общения с журналистами оказался менее эмоционален и лишь намекнул на неспортивные действия со стороны «Волгаря».
«Должны были набирать три балла, но кое-что вмешалось. Не будем это обсуждать. Хочется сказать одно: когда играем с «Волгарём», всё время что-то происходит… Сегодня, например, не нашли воды, чтобы полить поле. Подобные вещи не красят футбол», — приводит слова специалиста официальный сайт «Алании».
А вот Жабченко внёс все нарушения регламента в протокол, и представителям южан оставалось лишь дождаться решения КДК РФС. Оно оказалось достаточно жёстким. Самым серьёзным санкциям подвергся тренер. Гогниев был дисквалифицирован на пять встреч ФНЛ и оштрафован на 100 тыс. рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики».
За аналогичный проступок на четыре матча выбыл из строя Кочиев, также позволивший себе «оскорбительный жест в адрес соперника». Наконец, тренер по работе с вратарями Максим Фролкин пропустит четыре игры и заплатит 100 тыс. рублей.
«Не ищу себе оправданий. Признаю, не сдержал эмоции»
Возможно, такой вердикт в РФС вынесли после другого громкого инцидента, участником которого стал Гогниев в конце февраля. Тогда молодой наставник позволил себе ударить судью Артёма Чистякова после матча с «Томью».
Встреча получилась невероятно эмоциональной. «Алания» в домашних стенах дважды выходила вперёд, но аутсайдер всякий раз находил в себе силы отыгрываться. Вдобавок в конце первого тайма капитан хозяев Азамат Засеев получил необязательную вторую жёлтую карточку — защитник толкнул соперника за фол на Солдатенко. Удалён за несогласие с решением арбитра оказался и тренер.
Но самое интересное произошло в концовке встречи. На 95-й минуте гости умудрились вырвать победу, и рефери тут же дал финальный свисток. На поле моментально началась массовая потасовка. Заменённый к тому моменту Хетаг Хосонов выбежал на газон и сбил с ног одного из оппонентов. Тем временем разозлённый Гогниев направился к Чистякову, который пытался уйти в подтрибунное помещение. Скрыться рефери не успел и получил удар в живот.
Всё произошедшее попало в протокол, подписанный только спустя два часа после финального свистка. Наставнику «Алании» при наихудшем развитии событий грозило до двух лет дисквалификации согласно 95-й статье Дисциплинарного регламента РФС «за оказание физического воздействия на официальное лицо матча».
Причём тренер даже перед заседанием КДК не стал приносить извинения судье, а лишь попросил прощения у руководства клуба, РФС и болельщиков.
«Все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину. При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, не сдержал свои эмоции», — цитирует Гогниева официальный сайт «Алании».
Вступился за наставника и Хосонов, заявивший, что отстранять специалиста от футбола на два года неправильно.
В результате Гогниев, можно сказать, отделался лёгким испугом. В п. 5 упомянутой ст. 95 его спасла оговорка «за исключением умышленного толчка». В Контрольно-дисциплинарном комитете сочли, что физическое воздействие получилось недостаточным и дисквалифицировали нарушителя на восемь матчей. Также он был вынужден заплатить 300 тыс. рублей штрафа. Хосонов пропустил четыре матча, а «Алания» одну домашнюю игру провела без зрителей.
Это не первый случай нападения Гогниева на судей. Так, будучи футболистом молодёжного состава «Краснодара», нападающий в конце 2011-го толкнул рефери во время выездного матча с «Тереком» после того, как тот показал ему красную карточку. Также он вступил в конфликт с соперниками, в результате чего был сильно избит в подтрибунном помещении и получил переломы ребёр, носа и сотрясение мозга.
«Нас бьют, но мы крепчаем»
Несмотря на многочисленные скандалы с его участием, бывшего форварда «Динамо» и ЦСКА можно назвать одним из самых интересных молодых тренеров ФНЛ. Он начал свою карьеру в скромном «Спартаке» из Владикавказа, а летом 2019-го возглавил «Аланию».
В итоге всего за сезон ему удалось вывести коллектив, цвета которого он защищал ранее, в подэлитный дивизион. Возвращение получилось более чем удачным. Владикавказцы демонстрировали яркий футбол, много забивали (74 гола — третий результат после «Крыльев Советов» и «Оренбурга») и стабильно набирали очки. Они финишировали на четвёртом месте, но не получили лицензию по причине несоответствия нормам домашнего стадиона и лишились возможности проявить себя в стыках.
«Больше обидно за ребят, чем за себя. Многие из них никогда не играли на таком уровне. Пацаны целый год тренировались изо дня в день, играли, побеждали, а им просто не дали сделать этот последний шаг. Это очень больно, тяжело. Но, значит, нам так дано, чтобы мы сделали выводы и в следующий раз сделали всё безоговорочно», — негодовал Гогниев.
Не оставлял без внимания он и работу судей. Например, весной 2021-го жаловался, что арбитры принимают решения не в пользу его подопечных.
«Нас бьют, но мы крепчаем. Пенальти у «Торпедо» в нашей игре… Всё не случайно. С «Велесом», когда там играли, на Хубулове 11-метровый не поставили. Почему? До зимнего перерыва бьём пенальти, а во второй половине не пробиваем. Один или два всего», — подчёркивал специалист.
А на заре тренерской карьеры он и вовсе однажды увёл «Спартак Владикавказ» с поля из-за недовольства работой рефери в контрольной встрече со СКА из Ростова-на-Дону. Постоянные ошибки судьи так разозлили экс-форварда армейцев, что он дал указание подопечным возвращаться в раздевалку, не дожидаясь перерыва.
Одно можно сказать точно: за таким эмоциональным специалистом интересно будет понаблюдать и в РПЛ. И пока «Алания» продолжает борьбу за путёвку в Премьер-лигу. После 11 туров она располагается на шестом месте с 19 очками и отставанием от зоны стыковых матчей всего в два балла.