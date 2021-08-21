Тренер «Енисея» считает полным беспределом судейство в матче ФНЛ со «СКА-Хабаровск»

Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Виктор Тренёв подверг критике судейство матча седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «СКА-Хабаровском».

«Какие тут могут быть комментарии, когда команда второй тур подряд доигрывает в восемь полевых? Контролировали первый тайм, по делу вели в счёте 2:0, но потом начались судейские решения. Я никогда судей старался не комментировать, но то, что сегодня происходило в их исполнении на поле, я считаю, это полный беспредел», — цитирует Тренёва пресс-служба «СКА-Хабаровск».

Он также выразил надежду, что соответствующие органы начнут разбирательство по этому матчу. По его мнению, недопустимо, когда команда играет нормально, а судят будто специально против неё.

«Когда у тебя на два человека меньше, команде приходится только отбиваться, проявлять морально-волевые качества, характер. Но это же не то, за чем приходят болельщики на стадион. Работа двух коллективов не должна ломаться за счёт неквалифицированных действий арбитров», — добавил специалист.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» со счётом 4:3. При этом дальневосточный коллектив уступал к 83-й минуте со счётом 1:3. Красноярцы же остались вдевятером на 66-й минуте, так как были удалены два игрока команды — Анзор Санаи и Александр Надольский.

Ранее в «Енисее» назвали убийством судейство в матче ФНЛ со «СКА-Хабаровском».