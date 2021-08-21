В «Енисее» назвали убийством судейство в матче ФНЛ со «СКА-Хабаровском»

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов раскритиковал судейство матча седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «СКА-Хабаровском».

«Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда «СКА-Хабаровск». Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. «Енисей» был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне всё кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство!» — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

По его словам, чем дальше от Москвы, тем больше судейского беспредела. Он также призвал обратить внимание на работу арбитра в минувшей игре тех людей, которые заинтересованы в развитии российского футбола. При этом функционер подчеркнул, что спокоен за будущее «Енисея», но клуб будет подавать протест по прошедшему матчу.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» со счётом 4:3. При этом дальневосточный коллектив уступал к 83-й минуте со счётом 1:3. Красноярцы же остались вдевятером на 66-й минуте, так как были удалены два игрока команды — Анзор Санаи и Александр Надольский.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством Карасёва в матче с «Локомотивом».