Семак остался недоволен судейством Карасёва в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство судейством в гостевом матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1).

«В моменте, когда Кузяев получил первую жёлтую карточку, можно было показать предупреждение в другую сторону. По судейству: я думаю, ЭСК будет рассматривать очень много моментов. Пенальти? За секунду до этого было нарушение правил на Венделе, но его не зафиксировали. О судействе не хочется говорить», — сказал Семак после матча.

С 50-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве из-за второго предупреждения Далера Кузяева. Также в ворота каждой из команд было назначено по 11-метровому удару. Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в центральном матче четвёртого тура РПЛ.