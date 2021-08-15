«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в центральном матче четвёртого тура РПЛ

В матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом».

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей отличился Алексей Сутормин, реализовавший пенальти, у хозяев ответил Фёдор Смолов, также отметившийся точным ударом с 11-метровой отметки.

С 50-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве — за два предупреждения с поля был удалён Далер Кузяев.

Ранее сообщалось, что Дзюба начнёт матч с «Локомотивом» на скамейке запасных.