Дзюба начнёт матч с «Локомотивом» на скамейке запасных
- © РИА Новости / Александр Вильф
Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), хорватский защитник Тин Едвай дебютирует в стартовом составе железнодорожников.
Защитник проведёт второй матч за московский клуб, в третьем туре РПЛ с «Уфой» (1:1) он выходил на замену.
Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Дмитрий Живоглядов, Едвай, Пабло, Мацей Рыбус, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов, Зе Луиш, Франсуа Камано.
Футболисты «Зенита» выйдут на поле в следующем составе: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Сердар Азмун.
Игра «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало встречи — в 17:30 мск.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре РПЛ.