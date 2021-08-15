Дзюба начнёт матч с «Локомотивом» на скамейке запасных

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Нападающий Артём Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Дзюба начнёт матч с «Локомотивом» на скамейке запасных
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), хорватский защитник Тин Едвай дебютирует в стартовом составе железнодорожников.

Защитник проведёт второй матч за московский клуб, в третьем туре РПЛ с «Уфой» (1:1) он выходил на замену.

Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Дмитрий Живоглядов, Едвай, Пабло, Мацей Рыбус, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов, Зе Луиш, Франсуа Камано.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в следующем составе: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Сердар Азмун.

Игра «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре РПЛ.

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