Петржела назвал «Локомотив» главным конкурентом «Зенита»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня будет сложный матч. «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но стоит признать: разница между командами в последних очных матчах колоссальная», — цитирует Петржелу Sport24.

По его предположениям, сине-бело-голубые победят с разницей в два мяча, так как главный тренер «Зенита» Сергей Семак переигрывает по своим задумкам наставника «Локо» Марко Николича.

«Сможет ли Дзюба прервать безголевую серию? Сегодня Дзюба забьёт и прервёт её. Это отличный шанс проявить себя, Дзюба всегда выручает в важных играх», — добавил Петржела.

Встреча состоится 15 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30.

Ранее актёр Валерий Баринов заявил, что ожидает хорошего футбола в матче «Локомотива» и «Зенита».