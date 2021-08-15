Актёр Баринов ожидает хорошего футбола в матче «Локомотива» и «Зенита»
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«У меня нет никаких ожиданий. Травма Дмитрия Баринова — это очень большая потеря. Конечно, я хочу победы, но тут нужно объективно смотреть», — цитирует артиста «Матч ТВ».
По его мнению, ещё пока сложно говорить о состоянии команд, также он подчеркнул, что никогда не пытается предугадать, что будет в таких матчах, хотя и болеет за «Локомотив».
«Ожидаю хорошего футбола. Если «Локомотив» сумеет сыграть вторым номером, то он чего-нибудь добьётся», — добавил Баринов.
Встреча состоится 15 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30.
Ранее Малком заявил, что полностью готов к матчу с «Локомотивом».