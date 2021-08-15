Актёр Баринов ожидает хорошего футбола в матче «Локомотива» и «Зенита»

Актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча команды с петербургским «Зенитом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня нет никаких ожиданий. Травма Дмитрия Баринова — это очень большая потеря. Конечно, я хочу победы, но тут нужно объективно смотреть», — цитирует артиста «Матч ТВ».

По его мнению, ещё пока сложно говорить о состоянии команд, также он подчеркнул, что никогда не пытается предугадать, что будет в таких матчах, хотя и болеет за «Локомотив».

«Ожидаю хорошего футбола. Если «Локомотив» сумеет сыграть вторым номером, то он чего-нибудь добьётся», — добавил Баринов.

Встреча состоится 15 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30.

Ранее Малком заявил, что полностью готов к матчу с «Локомотивом».