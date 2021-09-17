Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ за нецензурную брань
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Как сообщается на сайте РФС, Гогниев отстранён на пять матчей чемпионата «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики». Кроме того, специалист был оштрафован на 100 тыс. рублей.
Кроме того, по тем же причинам штрафные санкции были наложены на сотрудника тренерского штаба «Алании» Максима Фролкина и игрока владикавказцев Хетага Кочиева.
Ранее защитник «Алании» Алексей Татаев высказался о перспективах принадлежащего «Краснодару» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.