Татаев уверен, что Сулейманов не страдает от звёздной болезни

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о состоянии полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Татаев недоумевает, почему от Сулейманова требуют голы. Он отметил, что у футболиста может быть спад, вызванный различными факторами.

«Может, у Шапи сейчас период такой, а через полгода лучшим бомбардиром станет. Шапи звезду поймал? Да он в тапочках ходит, ха-ха. Шапи — простой парень, никогда не поймает звезду, я его знаю с малых лет», — цитирует Катаева Sport24.

Магомед-Шапи Сулейманов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в четырёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу.