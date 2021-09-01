Татаев уверен, что Сулейманов не страдает от звёздной болезни

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Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о состоянии полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Татаев уверен, что Сулейманов не страдает от звёздной болезни
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Татаев недоумевает, почему от Сулейманова требуют голы. Он отметил, что у футболиста может быть спад, вызванный различными факторами.  

«Может, у Шапи сейчас период такой, а через полгода лучшим бомбардиром станет. Шапи звезду поймал? Да он в тапочках ходит, ха-ха. Шапи — простой парень, никогда не поймает звезду, я его знаю с малых лет», — цитирует Катаева Sport24

Магомед-Шапи Сулейманов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в четырёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу. 

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