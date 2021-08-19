«Чемпионат»: «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Краснодар» отклонил предложение турецкого «Коньяспора» об аренде нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа.
«Чемпионат»: «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», переговоры между клубами были приостановлены, так как «Краснодар» отказался включать в сделку право выкупа.

Контракт Сулейманова с российским коллективом истекает в мае 2022 года.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара» и дебютировал в основном составе команды в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл за «быков» 38 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее «Краснодар» представил комплект третьей игровой формы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить