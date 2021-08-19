«Чемпионат»: «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу

Футбольный клуб «Краснодар» отклонил предложение турецкого «Коньяспора» об аренде нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа.

Как сообщает «Чемпионат», переговоры между клубами были приостановлены, так как «Краснодар» отказался включать в сделку право выкупа.

Контракт Сулейманова с российским коллективом истекает в мае 2022 года.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара» и дебютировал в основном составе команды в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл за «быков» 38 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее «Краснодар» представил комплект третьей игровой формы.