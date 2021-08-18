«Краснодар» представил комплект третьей игровой формы

Футбольный клуб «Краснодар» презентовал комплект третьей игровой формы на сезон-2021/22.

Фото новой формы опубликованы на сайте «Краснодара».

«Нашей целью было бросить вызов традиционному дизайну футболок. Мы хотели взглянуть на комплекты игровой формы через новый объектив и раздвинуть границы, насколько это возможно», — говорится в сообщении.

Футболки выполнены в белом цвете со светло-зелёными поперечными полосами на груди. Между ними нанесено название команды, а эмблема клуба расположена на спине.

После четырёх туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.

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