Источник назвал причины конфликта полузащитника де Вильены с руководством «Краснодара»

В Нидерландах рассказали о причинах конфликта полузащитника Тонни де Вильены с руководством клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар».

Как сообщает Voetbal International, Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб отказался его отпускать.

Вместе с тем источник утверждает, что между южанами и полузащитником существовала договорённость о возможности покинуть клуб спустя два года после подписания контракта.

Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. Накануне стало известно, что нидерландец потребовал от клуба выставить его на трансфер из-за конфликта.

Ранее Бруно Карвальо Сантос, агент Вильены, прокомментировал информацию о конфликте своего клиента с одноклубником Владимиром Ильиным.