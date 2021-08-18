Источник назвал причины конфликта полузащитника де Вильены с руководством «Краснодара»

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В Нидерландах рассказали о причинах конфликта полузащитника Тонни де Вильены с руководством клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар».
Источник назвал причины конфликта полузащитника де Вильены с руководством «Краснодара»
  • © REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Как сообщает Voetbal International, Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб отказался его отпускать.

Вместе с тем источник утверждает, что между южанами и полузащитником существовала договорённость о возможности покинуть клуб спустя два года после подписания контракта.

Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. Накануне стало известно, что нидерландец потребовал от клуба выставить его на трансфер из-за конфликта.

Ранее Бруно Карвальо Сантос, агент Вильены, прокомментировал информацию о конфликте своего клиента с одноклубником Владимиром Ильиным.

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