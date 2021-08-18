Источник назвал причины конфликта полузащитника де Вильены с руководством «Краснодара»
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Как сообщает Voetbal International, Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб отказался его отпускать.
Вместе с тем источник утверждает, что между южанами и полузащитником существовала договорённость о возможности покинуть клуб спустя два года после подписания контракта.
Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. Накануне стало известно, что нидерландец потребовал от клуба выставить его на трансфер из-за конфликта.
Ранее Бруно Карвальо Сантос, агент Вильены, прокомментировал информацию о конфликте своего клиента с одноклубником Владимиром Ильиным.