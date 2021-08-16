Агент Вильены опроверг наличие конфликта голландца с Ильиным

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Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника ФК «Краснодар» Тонни де Вильены, прокомментировал информацию о конфликте своего клиента с одноклубником Владимиром Ильиным.
Агент Вильены опроверг наличие конфликта голландца с Ильиным
  • РИА Новости

«Я хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с партнёром по «Краснодару». Вильена был исключён из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех своих одноклубников и из-за таких новостей очень переживает. Каждый в клубе знает настоящую причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», — цитирует Сантоса «Чемпионат».

Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. Накануне стало известно, что голландец потребовал от клуба выставить его на трансфер из-за конфликта.

Ранее Гончаренко рассказал о конфликте Вильены с Ильиным.

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