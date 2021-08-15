Гончаренко рассказал о конфликте Вильены с Ильиным

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, почему голландский полузащитник Тонни де Вильена не попал в заявку на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» (3:2).

«Была стычка, но в любом здоровом коллективе может быть неприятная ситуация. Мы обсудили это — всё, что было, должно остаться во вчерашнем дне. Контракт Вильены? Он по-своему понимает свой контракт, нужно более внимательно смотреть. Клуб в данном случае прав», — сказал Гончаренко после матча.

Нидерландский полузащитник повздорил с партнёром по команде Владимиром Ильиным, после чего затребовал выставить его на трансфер.

Ранее сообщалось, что Вильена намерен покинуть «Краснодар» из-за конфликта с Ильиным.