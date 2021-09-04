Футбольный клуб «Чайка» может прекратить существование

Пресс-служба «Чайки» опубликовала заявление относительно решения комитета Российского футбольного союза (РФС) по регистрации игроков.

«3 сентября состоялось заседание комитета Российского футбольного союза по статусу футболистов, где рассматривался вопрос об отказе (абсолютно правомерном) Футбольной национальной лиги в регистрации действующего игрока «Чайки» Марата Апшацева за футбольный клуб «Томь».

В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой игрок может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В ФК «Чайка» отметили, что клубом не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения регламентов оставлены без внимания.

«Футболист «Чайки» Марат Апшацев абсолютно неправомерно был зарегистрирован в Единой информационно-аналитической системе Российского футбольного союза за «Томью». Мы получили официальные консультации от трудовой инспекции, Пенсионного фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства: «Томь» не имела и не имеет права заявлять Апшацева для участия в Футбольной национальной лиге», — сообщили в клубе.

Также в «Чайке» заявили, что в августе 2021 года клубом было направлено четыре письма, касающихся Апшацева и Артёма Федчука, на имя президента РФС, однако ни одно из них не получило ответа.

«Существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом, попросту невозможно. Клубом подготовлены заявления в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров Российского футбольного союза президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования клуба», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что заседание по обвинению в договорном матче «Чайка» — «Черноморец» пройдёт 13 сентября.