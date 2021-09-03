Названа дата заседания по делу о договорном матче «Чайка» — «Черноморец»

Заседание по обвинению в договорном матче «Чайка» — «Черноморец» пройдёт 13 сентября.

«Предварительное слушание завершилось. Назначено судебное заседание на 13 сентября», — сообщил представитель Железнодорожного районного суда Воронежа РИА Новости.

Верховный суд России в начале августа определил рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа дело о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец» в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги, состоявшемся в мае 2019 года. Дело поступило в Железнодорожный суд 23 августа.

По данным МВД России, накануне встречи один из бывших руководителей «Чайки» договорился с главным тренером «Черноморца» о выплате тренерам и игрокам команды из Новороссийска как минимум 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш.

Бывшим тренеру и шестерым игрокам «Черноморца» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 184 УК России. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Расследование отдельного уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.

Ранее Железнодорожный районный суд Воронежа назвал дату заседания суда по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче.