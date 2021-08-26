Стала известна дата слушания первого в России дела о договорном футбольном матче

Железнодорожный районный суд Воронежа назвал дату заседания суда по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче.

«Предварительное слушание — 3 сентября 2021 года в 12:00 мск», — говорится на официальном сайте суда.

Верховный суд России в начале августа определил рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа дело о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец» в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги, состоявшемся в мае 2019 году. Дело поступило в Железнодорожный суд 23 августа.

По данным МВД России, накануне встречи один из бывших руководителей «Чайки» договорится с главным тренером «Черноморца» о выплате тренерам и игрокам команды из Новороссийска как минимум 0,5 млн рублей за умышленный проигрыш.

Бывшим тренеру и шестерым игрокам «Черноморца» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 184 УК России. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Расследование отдельного уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайки» продолжается.

Ранее сообщалось, что МВД завершило расследование уголовного дела о договорном футбольном матче.