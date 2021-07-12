МВД завершило расследование уголовного дела о договорном футбольном матче

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования был установлен факт сговора одного из бывших руководителей «Чайки» с главным тренером «Черноморца», который, в свою очередь убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы, что было подтверждено техкомом Российского футбольного союза.

Отмечается, что бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам «Черноморца»" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ, максимальный срок за по которой составляет пять лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал экс-директора «Чайки» и арбитра за организацию договорных матчей.