МВД завершило расследование уголовного дела о договорном футбольном матче

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МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец».
МВД завершило расследование уголовного дела о договорном футбольном матче
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования был установлен факт сговора одного из бывших руководителей «Чайки» с главным тренером «Черноморца», который, в свою очередь убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы, что было подтверждено техкомом Российского футбольного союза.

Отмечается, что бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам «Черноморца»" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ, максимальный срок за по которой составляет пять лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал экс-директора «Чайки» и арбитра за организацию договорных матчей.

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