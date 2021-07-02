РФС дисквалифицировал экс-директора «Чайки» и арбитра за организацию договорных матчей

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по лицам, фигурировавшим в деле об организации договорных матчей с участием ФК «Чайка» из села Песчанокопское.
РФС дисквалифицировал экс-директора «Чайки» и арбитра за организацию договорных матчей
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

КДК РФС постановил запретить пожизненно осуществлять любую футбольную деятельность бывшему исполнительному директору «Чайки» Олегу Баяну, а также арбитру Сергею Костевичу. Инспектор Валерий Булыгин был отстранён от любой футбольной деятельности на пять лет.

Согласно вердикту КДК, договорными были признаны матчи ПФЛ сезона-2018/19 «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также поединок 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир».

Ранее сообщалось, что «Чайка» была переведена в ПФЛ за организацию договорных матчей.

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