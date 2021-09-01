Павлюченко дисквалифицирован на два матча ФНЛ-2 за нецензурную брань

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча чемпионата второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Мы дисквалифицировали на два матча Романа Павлюченко за нецензурную брань в адрес судей», — цитирует ТАСС главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Григорьянц уточнил, что форвард клуба «Знамя» Павлюченко поругался с арбитрами во время матча с «Родиной».

Павлюченко в составе сборной России во главе с Гусом Хиддинком завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. 39-летний форвард ранее выступал за московский «Спартак», столичный «Локомотив» и лондонский «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко рассказал об умении своего бывшего партнёра по команде исполнять штрафные удары.