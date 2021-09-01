Павлюченко дисквалифицирован на два матча ФНЛ-2 за нецензурную брань

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча чемпионата второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Павлюченко дисквалифицирован на два матча ФНЛ-2 за нецензурную брань
  • © Футбольный клуб «Знамя»
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«Мы дисквалифицировали на два матча Романа Павлюченко за нецензурную брань в адрес судей», — цитирует ТАСС главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Григорьянц уточнил, что форвард клуба «Знамя» Павлюченко поругался с арбитрами во время матча с «Родиной».

Павлюченко в составе сборной России во главе с Гусом Хиддинком завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. 39-летний форвард ранее выступал за московский «Спартак», столичный «Локомотив» и лондонский «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко рассказал об умении своего бывшего партнёра по команде исполнять штрафные удары.

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