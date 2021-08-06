Павлюченко: Шишкин — это русский Бекхэм по штрафным ударам

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал об умении своего бывшего партнёра по команде исполнять штрафные удары.

«Мы с Ромой познакомились в 2003 году, когда я перешёл в московский «Спартак». Помню его первый гол в ворота ФК «Москва» со штрафного. Вообще он очень хорошо их исполняет. Так сказать, русский Бэкхем. За «Спартак» забивал, недавно забил за «Знамя». Когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто и не подходит. Мы знаем, что он никому не отдаст этот мяч, он сам будет бить. А так на поле он спокойным всегда был. Никогда не видел, чтобы он с кем-то спорил, кому-то там напихал в игре. Хотя молчал-молчал, но мог так зарядить в подкате сыграть или встретить соперника так, что кого-то мог за бровку унести», — сказал Павлюченко в новом выпуске программы «Мама знает всё».

Роман Шишкин провёл в составе «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» более 200 матчей в чемпионатах России. За национальную сборную страны он провёл 16 матчей.

Ранее Павлюченко назвал «Бенфику» фаворитом противостояния со «Спартаком».