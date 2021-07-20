Павлюченко назвал «Бенфику» фаворитом противостояния со «Спартаком»

Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матчей красно-белых с португальской «Бенфикой» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

«Конечно, на бумаге «Бенфика» является фаворитом этой пары. Тяжело сейчас говорить про силу «Спартака». Да, выиграли товарищеский турнир без проблем, но это всё подготовка к РПЛ. По первым матчам чемпионата России будет видно, как команда подготовилась. Будет трудно с португальцами, но я думаю, что пройти «Бенфику» реально. Многое будет зависеть именно от физической подготовки и сыгранности, пока что команда Витории выглядит неплохо. Будем болеть и переживать за «Спартак», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а повторный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее португальский журналист рассказал о вражде Витории и тренера «Бенфики».