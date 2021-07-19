Португальский журналист рассказал о вражде Витории и тренера «Бенфики»

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Португальский журналист Жил Нуньеш рассказал о вражде между главным тренером московского «Спартака» Руем Виторией и наставником лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезушем.
Португальский журналист рассказал о вражде Витории и тренера «Бенфики»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander / spartak.com

«У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жорже Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» готовым и Витории досталась лёгкая работа. В том году Витория выиграл чемпионат», — приводит слова Нуньеша «Чемпионат».

Он также отметил, что Жезуш говорил о том, что оставил Витории Ferrari и ему интересно, как тот будет им управлять. В то же время Витория заявлял, что Жезуш находится на 92-м месте в списке его приоритетов. 

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее в «Бенфике» отреагировали на попадание на «Спартак» в Лиге чемпионов.

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