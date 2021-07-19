В «Бенфике» отреагировали на попадание на «Спартак» в Лиге чемпионов

Технический директор лиссабонской «Бенфики» Луизао прокомментировал попадание на московский «Спартак» в футбольной Лиге чемпионов.

«Это сложный соперник, мы должны учитывать длительную поездку, но «Бенфика» даже с этими поездками всегда готова, чтобы всё прошло наилучшим образом. В команде, которую тренирует Руй Витория, есть южноамериканские нотки (например, нападающий Понсе). И у них есть Виктор Мозес», — цитирует Луизао сайт «Бенфики».

Он отметил, что российская команда провела хорошие матчи во время предсезонной подготовки, но португальцы будут к этому готовы. Кроме того, он подчеркнул, что «Бенфика» сфокусирована на предстоящей игре.

«Соперник начнёт сезон на две недели раньше, но наш тренер также начинает готовить игроков в соревновательном режиме и на высоком уровне», — добавил Луизао.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Сердар Таски высказал мнение, что «Спартак» находится на одном уровне с «Бенфикой».