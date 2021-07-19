Таски считает, что «Спартак» находится на одном уровне с «Бенфикой»
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«Против «Бенфики» нас ждёт два интересных матча. Две сильные команды с громкими именами встретятся между собой. Конечно, «Бенфика» имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов, но я вижу, что сейчас обе команды находятся на одном уровне. Думаю, команда с лучшей формой за эти несколько дней выиграет этот раунд», — цитирует Таски Sport24.
Он также выразил надежду, что «Спартак» сможет попасть в групповой этап Лиги чемпионов.
19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.
Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что у «Спартака» хорошие шансы против «Бенфики» в Лиге чемпионов.