Таски считает, что «Спартак» находится на одном уровне с «Бенфикой»

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Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Таски считает, что «Спартак» находится на одном уровне с «Бенфикой»
  • globallookpress.com
  • © Nataliya Kondratenko

«Против «Бенфики» нас ждёт два интересных матча. Две сильные команды с громкими именами встретятся между собой. Конечно, «Бенфика» имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов, но я вижу, что сейчас обе команды находятся на одном уровне. Думаю, команда с лучшей формой за эти несколько дней выиграет этот раунд», — цитирует Таски Sport24.

Он также выразил надежду, что «Спартак» сможет попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что у «Спартака» хорошие шансы против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

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