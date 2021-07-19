Португальский агент: у «Спартака» хорошие шансы против «Бенфики»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от противостояния московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

«Весёлая встреча будет. У «Спартака» есть хорошие шансы пройти дальше. Руй Витория — человек, который лучше всех в мире знает «Бенфику». Он там работал, знает всех игроков. Плюс для «Бенфики» это практически первый матч, самое начало сезона, а «Спартак» уже прошёл предсезонку», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Бенфике» обычно сложно играть в самом начале сезона. Агент также назвал красно-белых сильным соперником.

«Португальская команда в прошлом году вылетела от ПАОК на этом же этапе. И тогда тоже соперника тренировал португалец, а в случае со «Спартаком» всё ещё лучше, потому что здесь Витория, человек из «Бенфики». Так что у «Спартака» есть преимущество», — добавил Барбоза.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Анзор Кавазашвили назвал «Бенфику» великолепным жребием для «Спартака».