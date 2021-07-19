Кавазашвили: «Бенфика» — великолепный жребий для «Спартака»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Кавазашвили: «Бенфика» — великолепный жребий для «Спартака»
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«Витория прекрасно знает игру «Бенфики», сейчас ставит «Спартаку» игру атакующего стиля. Это великолепный жребий. Витория знает, как играть с «Бенфикой», знает их футболистов, поэтому он сможет правильно настроить своих игроков», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он отметил, что в «Спартаке» Витории платят больше, чем в Португалии, и теперь ему нужно доказать свою состоятельность.

«Уверен, Витория будет стараться сделать всё, чтобы обыграть «Бенфику» и пройти дальше. Настрой у меня однозначно позитивный», — заявил Кавазашвили.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Георгий Джикия выразил мнение, что «Спартак» стал лучше играть при Витории.

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