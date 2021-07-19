Джикия считает, что «Спартак» стал лучше играть при Витории

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил изменения в игре команды под руководством португальского специалиста Руя Витории.
Джикия считает, что «Спартак» стал лучше играть при Витории
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Всё же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть. Посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди — сезон в премьер-лиге», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге. Витория возглавил команду в мае, сменив на посту немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Ранее в Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в Лиге чемпионов.

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