В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
«Российский футбол — непредсказуемая вещь. Португальский чемпионат сильнее российского. У наших клубов нет уверенности в завтрашнем дне. «Спартак» может выиграть у «Бенфики», а потом проиграть тульскому «Арсеналу», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что все болельщики должны поддержать «Спартак». Парламентарий отметил, что хотелось бы увидеть две отечественные команды в Лиге чемпионов, так как это является возможностью для подъёма престижа российского футбола и повышения в рейтинге коэффициентов УЕФА.
«Фаворита в этом противостоянии нет. От наших команд можно ожидать всё что угодно», — добавил Лебедев.
19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.
Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
Ранее тренер Юрий Сёмин признался, что затрудняется предугадать исход противостояния «Спартака» и «Бенфики».