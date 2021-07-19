В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в Лиге чемпионов

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением о шансах московского «Спартака» в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

«Российский футбол — непредсказуемая вещь. Португальский чемпионат сильнее российского. У наших клубов нет уверенности в завтрашнем дне. «Спартак» может выиграть у «Бенфики», а потом проиграть тульскому «Арсеналу», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что все болельщики должны поддержать «Спартак». Парламентарий отметил, что хотелось бы увидеть две отечественные команды в Лиге чемпионов, так как это является возможностью для подъёма престижа российского футбола и повышения в рейтинге коэффициентов УЕФА.

«Фаворита в этом противостоянии нет. От наших команд можно ожидать всё что угодно», — добавил Лебедев.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее тренер Юрий Сёмин признался, что затрудняется предугадать исход противостояния «Спартака» и «Бенфики».