В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением о шансах московского «Спартака» в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Российский футбол — непредсказуемая вещь. Португальский чемпионат сильнее российского. У наших клубов нет уверенности в завтрашнем дне. «Спартак» может выиграть у «Бенфики», а потом проиграть тульскому «Арсеналу», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что все болельщики должны поддержать «Спартак». Парламентарий отметил, что хотелось бы увидеть две отечественные команды в Лиге чемпионов, так как это является возможностью для подъёма престижа российского футбола и повышения в рейтинге коэффициентов УЕФА.

«Фаворита в этом противостоянии нет. От наших команд можно ожидать всё что угодно», — добавил Лебедев.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее тренер Юрий Сёмин признался, что затрудняется предугадать исход противостояния «Спартака» и «Бенфики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить