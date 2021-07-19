Сёмин затрудняется предугадать исход противостояния «Спартака» и «Бенфики»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от противостояния столичного «Спартака» с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, пройдёт ли «Спартак» дальше. В Лиге чемпионов всегда сложно предугадать шансы. Могу сказать только, что тренер «Спартака» Руй Витория отлично знает португальский футбол, философию. «Бенфика» — его бывшая команда. Так что в этом плане это большой плюс», — цитирует Сёмина Sport24.

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Ринат Дасаев заявил, что «Спартак» пройдёт «Бенфику» в Лиге чемпионов.