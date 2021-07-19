Дасаев заявил, что «Спартак» пройдёт «Бенфику» в Лиге чемпионов

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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Дасаев заявил, что «Спартак» пройдёт «Бенфику» в Лиге чемпионов
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более что Витория работал в «Бенфике» — это будет определённым преимуществом для нашей команды», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

19 июля состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда ЛЧ. По её итогам «Спартак» сыграет с «Бенфикой». Первый матч между командами пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Тренер «Спартака» Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Ранее Александр Мостовой выразил мнение, что «Бенфика» является хорошим жребием для «Спартака».

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